Пользователи «ВКонтакте» на самоизоляции заинтересовались недвижимостью

https://static.news.ru/photo/3e4c61e8-944b-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» изучила отношение пользователей к товарам в период самоизоляции. Люди присматривают недвижимость, обустраивают быт, заботятся о внешнем виде и питание, а также смотрят товары для детей и домашних животных.

В начале самоизоляции количество заказов в категории «Продукты питания» выросло на 86%: пользователи покупали в магазинах с доставкой свежие овощи, хлеб, молочные продукты, рыбу и мясо. При этом на второй неделе заметно выросло число покупок в категории «Еда на заказ». Доставку блюд из кафе и ресторанов оформили на 35% больше пользователей, чем на первой неделе изоляции.

Юзеры в начале самоизоляции также активно интересовались товарами в категории «Электроника». На первой неделе количество заказов увеличилось на 60% в среднем по России. Рост показала и категория «Услуги» (уборка и помощь по хозяйству, удалённая работа и консультации любых специалистов). Заказов в ней стало на 50% больше, чем до нерабочих дней, рассказали NEWS.ru в пресс-службе соцсети.

На второй неделе самоизоляции пользователи чаще просматривали товары из категорий «Дом и дача» и «Недвижимость». В частности, в Москве интерес к недвижимости вырос на 40%, а в Архангельске к товарам для дома и дачи — на 143%.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» и Brand Analytics в рамках исследования выяснили самые обсуждаемые темы в начале самоизоляции. Для этого аналитики изучили публичные записи и комментарии в социальной сети и выявили тренд-слова, отражающие основные интересы и беспокойства пользователей.