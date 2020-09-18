Пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру жалуются на сбой в работе приложения 19 сентября.
Так, о проблемах сообщили пользователи из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Германии, Италии и Нидерландов, Сингапура и Бразилии. В России чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока, причём большинство из них (96%) сообщает, что приложение не может соединиться с серверами Telegram, ещё 6% не могут принимать и отправлять сообщения,
Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября у социальной сети Instagram возникли проблемы, связанные с работой сервиса. Об этом также свидетельствуют данные сайта Downdetector, который следит за сбоями и отключениями популярных сервисов в Сети.
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