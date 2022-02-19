Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов Сбербанка

Пользователи онлайн-сервисов Сбербанка сообщили о сбоях в работе. Об этом свидетельствуют дайнные портала Downdetector, отслеживающего проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, информация о сбоях в работе стала поступать примерно в 1:00 ночи. В большинстве случаев на неполадки жаловались пользователи из России, Белоруссии и Украины.

Ранее также сообщалось о сбоя в работе сервисов Сбербанка. Это произошло 27 декабря. На проблемы жаловались в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах. Была зафиксирована 851 жалоба. Из них 40% касаются сбоев на работу мобильного банкинга, 24% — на работу онлайн-банкинга.

Кроме того, масштабный сбой в работе Сбербанка отмечался 10 декабря. В основном пользователи сообщали о нестабильной работе мобильного банкинга. Ещё часть юзеров столкнулась с проблемами при попытке перевести средства