https://static.news.ru/photo/5fb97a34-6ec9-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters via imago-images.de/Global Look Press

Сбой произошёл в работе видеохостинга YouTube. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы у пользователей начались 25 марта около 20:00 по московскому времени. Чаще всего они жалуются на неполадки, связанные с просмотром видео (84%), у 9% не загружается сайт сервиса.

Неисправность в работе YouTube наблюдается по всему миру, в том числе в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ряде стран отмечаются проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Отмечается, что в пятницу, 20 марта, больше всего на сбои в работе сервисов жаловались в США, а также в странах Центральной Америки.