https://static.news.ru/photo/9be47bb2-d7e8-11e9-8320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проблемы в работе мобильных операторов «МегаФон» и Yota наблюдаются в России. Перебои имеются как с мобильной телефонией, так и с Интернетом.

Почти 80% пользователей «МегаФона» испытывают проблемы с мобильной связью, 13% столкнулись со сбоями в работе мобильного Интернета, 8% жалуются на работу проводной связи, следует из данных сервиса Downdetector .

Проблемы в работе «МегаФона» наблюдаются в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Туле, Рязани, Краснодаре и Казани.

У оператора Yota 90% пользователей говорят о проблемах с подключением к Интернету в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Казани, Туле, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске и Чите.

Как писал News.ru, 11 сентября пользователи «ВКонтакте» жаловались на перебои в работе соцсети. В сообщениях отмечается, что ни картинки, ни видео, ни музыка на страницах не загружаются.