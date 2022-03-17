Пользователи сообщили о новом массовом сбое в работе WhatsApp

Пользователи вновь сообщили о массовом сбое в работе мессенджера WhatsApp. Как свидетельствуют данные портала Downdetector.ru, по состоянию на 12:00, было зарегистрировано 138 случаев сбоев.

64% пользователей заявили о проблемах с подключением сервера, 24% — о проблемах с отправкой сообщений, 12% — о проблемах в работе приложения.

Ранее на проблемы в работе сервиса пожаловались жители Екатеринбурга и Перми, а также ряда других регионов России. По их словам, у них перестала работать веб-версия мессенджера: сообщается, что при попытке загрузить страницу web.whatsapp.com, появляется сообщение о невозможности получить доступ к сайту, тогда как мобильная версия ещё работает.

WhatsApp является продуктом компании Meta, которую Генеральная прокуратура России намерена признать экстремистской организацией. Ведомство направило в суд соответствующее заявление и потребовало запретить деятельность Meta в России: судебное заседание по этому делу назначено на 21 марта. При этом WhatsApp эти меры коснуться не должны, сообщал источник в правоохранительных органах. Он объяснил, что мессенджер является средством коммуникации, а не источником размещения информации.