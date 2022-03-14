Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе сервиса Wildberries

Пользователи начали массово жаловаться на работу онлайн-ретейлера Wildberries. Как сообщили РИА Новости в компании, в данный момент ведутся работы по устранению ошибок в работе сервиса, заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме.

В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению, — сообщили в пресс-службе ретейлера.

До этого пользователи Wildberries массово жаловались на ошибки в работе сервиса. По состоянию на 11:27 мск было зафиксировано 12183 жалобы на сайте Downdetector: около 48% пользователей жаловались на работу приложения, порядка 41% — на проблемы с отслеживанием заказа, еще 11% — на неполадки в работе веб-сайта.

В конце февраля в Минцифры сообщили, что произошла крупная кибератака на российские сайты, в том числе под удар попал и портал «Госуслуги». За 26 февраля специалисты министерства зафиксировали более 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта.

Официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации вечером 26 февраля также не работали. О возможных сбоях в работе сообщали и в РЖД. Это связали с DDoS-атакой. О кибератаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе.