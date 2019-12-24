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Во вторник, 24 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания заявил о необходимости развития «сквозных технологий», которые могут оказать влияние на различные отрасли.

Глава государства отметил, что поддержка должна оказываться по всем направлениям. В частности, подчеркнул Путин, нужно развивать искусственный интеллект, цифровую технологию и не только. В первую очередь нужно развивать «сквозные технологии»....