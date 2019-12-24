В ряде стран пользователи платёжных систем Visa и Mastercard столкнулись со сбоями, сообщает сайт Downdetector.
Уточняется, что наибольшее число случаев зафиксировано в США, Германии и Великобритании.
88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% столкнулись с проблемами с банкоматами, 3% пожаловались на работу сайта.
Как ранее писал NEWS.ru, системы распознавания лиц чаще дают сбои при идентификации азиатов и темнокожих людей, чем белых. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным институтом стандартов и технологий США.
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