Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Такси»

https://static.news.ru/photo/55c57df0-b321-11eb-a5fc-96000091f725_660.jpg Фото: president.tatarstan.ru

Сбой произошёл в работе приложения по вызову такси «Яндекс Go». Пользователи оставили несколько сотен жалоб на сервисе Downdetector.

Проблемы начались примерно в 13:30 и распространились на крупнейшие города России, в том числе на Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Воронеж, Нижний Новгород, Самару, Казань и Екатеринбург.

В соцсетях жаловались, что в приложении некорректно отображаются цены поездок.

В «Яндекс.Такси» подтвердили факт сбоя журналистам ТАСС и рассказали, что проблема уже решена.

Последний крупный сбой в «Яндексе» происходил в конце марта. Тогда были зафиксированы проблемы с почтовым сервисом «Яндекс.Почта» и с сайтом поисковика.

Накануне крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Интернете». Причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России.