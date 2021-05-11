Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Такси»

Сбой произошёл в работе приложения по вызову такси «Яндекс Go». Пользователи оставили несколько сотен жалоб на сервисе Downdetector.
Проблемы
В соцсетях жаловались, что в приложении некорректно отображаются цены поездок.
В «Яндекс.Такси»
Последний крупный сбой в «Яндексе» происходил в конце марта. Тогда были зафиксированы проблемы с почтовым сервисом «Яндекс.Почта» и с сайтом поисковика.
Накануне крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном Интернете». Причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России.