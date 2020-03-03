Социальная сеть «Одноклассники» получила новую функцию — восстановление профиля с помощью распознавания лиц и жестов. Теперь пользователям не потребуется обращаться к службу поддержи или вести переписку с оператором.
Нововведение построено на базе собственного решения соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля.
На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем соцсеть планирует максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей и расширить область применения этой функции.
Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» начала изучать и блокировать информацию, которая касается якобы массового распространения коронавируса в российской столице.
При этом социальная сеть совместно с ВОЗ готовит информационные материалы о новом заболевании. Компания связалась с Group-IB, которая инициировала расследование в связи с фейковыми сообщениями.
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