https://static.news.ru/photo/b2eb8d46-5d30-11ea-ab8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» получила новую функцию — восстановление профиля с помощью распознавания лиц и жестов. Теперь пользователям не потребуется обращаться к службу поддержи или вести переписку с оператором.

Нововведение построено на базе собственного решения соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Алгоритмы машинного обучения анализируют правильность выполнения задания и сличают загруженный снимок с фотографиями профиля.

На первом этапе в обучении алгоритмов участвуют модераторы. В будущем соцсеть планирует максимально автоматизировать процессы идентификации пользователей и расширить область применения этой функции.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» начала изучать и блокировать информацию, которая касается якобы массового распространения коронавируса в российской столице.

При этом социальная сеть совместно с ВОЗ готовит информационные материалы о новом заболевании. Компания связалась с Group-IB, которая инициировала расследование в связи с фейковыми сообщениями.