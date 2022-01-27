Пользователи iPhone смогут бесконтактно принимать платежи с банковских карт

Apple планирует внедрить в iPhone возможность бесконтактно принимать платежи с банковских карт, по сути превратив смартфон в платёжный терминал. Как пишет Bloomberg, функцию могут сделать доступной для большинства iPhone уже в ближайшие месяцы через очередное обновление операционной системы iOS.

По информации агентства, новая разработка, предположительно, задействует встроенный в смартфоны чип NFC по аналогии с платёжной функцией Apple Pay. Разработка технологии ведётся уже два года в сотрудничестве с канадской компанией Mobeewave. Будет ли новый сервис частью Apple Pay, пока неизвестно.

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в обозримом будущем выпуск пластиковых банковских карт сократится до минимума: многие отказываются от них уже сейчас в пользу цифровых карт, NFC и прочих бесконтактных способов оплаты. Он добавил, что выпускать карты в дальнейшем, если это потребуется, будут с использованием экологичного «зелёного» пластика.

До этого 47% россиян заявили об отрицательном отношении к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. 26% опрошенных оценивают предложение положительно. При этом на безналичную оплату, по данным ВЦИОМа, так или иначе перешли около половины россиян.