https://static.news.ru/photo/204f0e40-bfb0-11e9-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com

Разработчики Instagram вводят функцию, позволяющую маркировать публикации, содержащие недостоверную информацию.

Стефани Отуэй, представитель владеющей соцсетью компании Facebook, рассказала, что после сигнала от пользователя администрация будет проверять степень достоверности поста. При этом материалы будут не удаляться, а терять приоритет в показе, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало поиск частных компаний, которые будут собирать и передавать в правоохранительные органы информацию о пользователях социальных сетей Twitter, Facebook и Instagram. В документе отмечается, что это необходимо для повышения качества борьбы с террористами.