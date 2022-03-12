Пользователей предупредили об угрозе безопасности данных в FB и Instagram

Эксперт НТИ Игорь Бедеров предупредил, что с уходом Facebook и Instagram безопасность личных данных российских пользователей может оказаться под угрозой. По его словам, после того как компании десятилетиями заявляли о приверженности безопасности, а потом просто ушли из политических соображений, основание доверять им пропало, пишет РИА Новости.

Бедеров напомнил , что прекратившие сотрудничество с российскими пользователями компании всегда говорили, что они стоят вне политики. Однако же теперь от них можно ожидать чего угодно.

Теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого, пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах, — сказал специалист.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков сообщил, что от закрытия Instagram пострадают почти 1100 блогеров-миллионников. После закрытия платформы аудитория соцсети устремится во «ВКонтакте» и в Telegram.