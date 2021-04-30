Полёт самого большого в мире самолёта попал на видео

https://static.news.ru/photo/529c63f8-a99b-11eb-a396-96000091f725_660.jpg Фото: stratolaunch.com

Самый большой в мире действующий самолёт Stratolaunch Model 351 совершил второй полёт. Видеозапись события попала в Twitter.

Машина взлетела с площадки аэрокосмического порта Мохаве в американском штате Калифорнии. Полёт длился три часа, за это время транспортное средство смогло подняться на высоту четыре тысячи метров и достичь скорости 320 км/ч, пишет Space.com.

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

По предварительным данным, испытательный полёт прошёл успешно. Он должен был состояться ещё раньше, но из-за погодных условий тесты постоянно откладывались.

Stratolaunch Model 351 имеет самый большой в мире размах крыла — 117 метров, что больше, чем длина стандартного футбольного поля. Проект создал сооснователь Microsoft Пол Аллен, изначально он был предназначен для запуска ракет космического назначения. После смерти основателя проект сменил формат: самолёт решили использовать для испытаний гиперзвуковых технологий для Пентагона.

Первый полёт Stratolaunch Model 351 прошёл в апреле 2019 года, с тех пор машина в воздух не поднималась.

Накануне в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова сообщили, что на самолёт Як-18Т для наземных испытаний установят авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus.