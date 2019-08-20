https://static.news.ru/photo/21d71c02-c34e-11e9-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот с видео

Робота в папахе, который станцевал лезгинку для главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске, приобрели в интернет-магазине в Соединённых Штатах Америки.

Роботов купили в интернет-магазине в Америке. Собрали его уже сами, а дети решили вот так смешно запрограммировать, — рассказала руководитель центра молодёжного инновационного творчества Fab Lab Alania Инга Тваури.

Кавказские учёные представили танцующего робота по имени Хашби. На него надели папаху и бурку и запрограммировали горский танец. Кроме кавказского танцора Хашби, Рогозину показали новый проект по раздельному сбору мусора для эффективной переработки, учёные из Ингушетии представили интеграционный клуб для инвалидов «Другой взгляд», а ребята из Ставрополья продемонстрировали инновационную обучающую платформу для студентов-хирургов, писал News.ru.