Поисковый сервис «Спутник» закрыли

https://static.news.ru/photo/0335817a-f161-11ea-a09c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник». Его разработка обошлась бюджету в более чем 2 млрд руб.

Об этом сообщает CNews. Отмечается, что разработанный в 2014 году сервис так и не смог стать популярным среди интернет-аудитории.

С сайта уже пропала поисковая строка. На его главной странице представлены ссылки на другие проекты компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей. По данным Роскомнадзора, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.