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Поисковый сервис «Спутник» закрыли

02:14, 08 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник». Его разработка обошлась бюджету в более чем 2 млрд руб.

Об этом сообщает CNews. Отмечается, что разработанный в 2014 году сервис так и не смог стать популярным среди интернет-аудитории.

С сайта уже пропала поисковая строка. На его главной странице представлены ссылки на другие проекты компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей. По данным Роскомнадзора, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.

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