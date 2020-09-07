Поисковый сервис «Спутник» закрыли

Провайдер цифровых услуг «Ростелеком» закрыл национальный государственный поисковый сервис «Спутник». Его разработка обошлась бюджету в более чем 2 млрд руб.
Об этом
С сайта уже пропала поисковая строка. На его главной странице представлены ссылки на другие проекты компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Google оштрафована в России за недостаточную фильтрацию запрещённого контента. Сумма штрафа составила 1,5 млн рублей. По данным Роскомнадзора, американская компания выборочно фильтрует поисковую выдачу, а свыше трети ссылок из единого реестра запрещённых данных хранятся в поиске.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен