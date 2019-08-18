https://static.news.ru/photo/71d3a650-c1c1-11e9-b092-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Makeiteasy_it

Журналисты рассказали новые слухи о часах Apple Watch Series 5. В Интернет утекла информация о материале корпуса устройства.

Девайс будет продаваться в керамическом и титановом корпусах, передаёт iHelpbr .

Ранее корпорация из Купертино уже производила часы из керамики, однако актуальные модели выполнены из других материалов. Титан станет для компании новинкой.

По данным издания, эти варианты будут доступны вместе с базовой версией. Цена в настоящий момент неизвестна, однако она будет выше, чем стандартный вариант.

Ранее News.ru рассказал, что Apple сохранила первую позицию на мировом рынке «умных» часов во втором квартале 2019 года. Компания отгрузила 5,7 млн устройств, а доля Apple Watch составила 46,4%.