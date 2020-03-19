https://static.news.ru/photo/10ca4282-69dd-11ea-b211-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Pixabay

Создать совместный проект и разработать модель для обучения школьников и студентов «на удалёнке» из-за вспышки коронавирусной инфекции и карантина в школах и вузах договорились губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как рассказал Воробьёв, в Подмосковье уже третий год работает платформа «Цифровой колледж» и более 55 тыс. студентов могут обучаться 120 профессиям через свои личные кабинеты.

В ближайшее время колледжи и техникумы Санкт-Петербурга возьмут нашу платформу на вооружение и организуют дистанционное обучение студентов с помощью подмосковной разработки, — цитирует главу Московской области телеканал «360».

Как пояснил Воробьёв, «Цифровой колледж» является самым большим в стране агрегатором онлайн-курсов и виртуальных практикумов для колледжей. С помощью платформы можно не только учиться дистанционно, но и проводить конференции. При этом её уже используют 49 подмосковных учебных заведений.

Решение губернаторов оценил и министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сейчас очень важно в регионах качественно организовать работу по дистанционному обучению. Глава Министерства просвещения при этом выразил уверенность, что подмосковный опыт будет полезен не только Северной столице, но и остальным регионам России.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпросвещения предложили привлечь телевидение для дистанционного обучения школьников из-за карантина.