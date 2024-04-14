Под Новгородом лазер повалил дерево за шесть минут В России для вырубки леса впервые использовали лазер

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В Новгородской области с помощью мобильного лазерного комплекса расчистили просеку от кустарников и деревьев, сообщили в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (входит в госкорпорацию «Росатом»). Это изобретение, не имеющее аналогов в России, использовали впервые. Ствол дерева удалось срезать за шесть минут.

Специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований провели работы по расчистке просеки от древесно-кустарниковой растительности в зоне размещения линий электропередачи (ЛЭП) с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса, — сказано в сообщении.

Отмечается, что тяжелой спецтехнике сложно пробраться к труднодоступным участкам ЛЭП, поэтому расчистка лесов может затянуться на несколько дней или даже недель. Технология лазерной резки способна сократить время работ до нескольких часов.

Более того, комплекс можно установить на вездеходы, чтобы доставить к местам расчистки. Специалисты могут использовать его в зоне ЛЭП на безопасном расстоянии. Разработка также может разделять на части металлоконструкции толщиной до 260 мм.

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