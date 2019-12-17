Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ объявили о расширении сотрудничества. В преддверии выхода фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» «Почта Mail.ru» получила четыре эксклюзивные темы, в том числе и одну секретную тему.
Пользователи могут активировать секрет, введя в строке поиска по почте пароль — позывной Люка Скайуокера в рядах Сопротивления. Каждая из новых тем содержит специальный виджет для быстрого перехода к странице фильма с информацией о киновселенной, персонажах и новостях от создателей фильмов.
«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» выходит в российский прокат 19 декабря.
Ранее NEWS.ru рассказал, что голосовой помощник «Маруся» примет участие в выставке, посвящённой 20-летию Московского музея современного искусства (ММОМА). Разработанный Mail.ru Group ассистент станет куратором зала «Информационные технологии».
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