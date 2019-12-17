В Роскачестве рассказали, как можно защититься от хакеров при использовании IP-камеры. Специалисты утверждают, что полностью обезопасить себя не удастся, однако существует ряд правил, которые минимизируют риск взлома.

Беспроводная IP-камера позволяет удалённо записывать видео и передавать его в интернет, держа пользователя в курсе того, что происходит у него дома. Эксперты в первую очередь рекомендуют покупать камеру только проверенных...