https://static.news.ru/photo/3168e156-5a10-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная платёжная система Visa впервые в России провела транзакцию с использованием протокола EMV 3DS 2.0 — нового стандарта безопасности для электронной торговли.

Как передаёт РИА Новости, эквайрером транзакции стал сервис «Яндекс. Касса», а в качестве эмитента выступил Челябинвестбанк. В компании Visa полагают, что новый стандарт значительно улучшит качество обслуживания клиентов, поскольку теперь они могут с комфортом оплачивать товары с различных устройств. При этом должна уменьшиться доля отказов от покупок.

Представители платёжной системы заявили, что протокол EMV 3DS 2.0 за счёт десятикратного увеличения объёмов данных о покупателях помогает эмитентам эффективнее оценивать риски при верификации держателей платёжных карт, следовательно, необходимость запрашивать дополнительные данные о клиенте возникает только при серьёзных подозрениях в недобросовестности.

Как ранее сообщал NEWS.ru, MasterCard дала возможность россиянам снять деньги с карты при оплате заказа в ресторанах, кафе и отелях. Одновременно с этим Visa работает над внедрением услуги получения наличных в аптеках и на АЗС.