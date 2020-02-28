Международная платёжная система Visa впервые в России провела транзакцию с использованием протокола EMV 3DS 2.0 — нового стандарта безопасности для электронной торговли.
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Представители платёжной системы заявили, что протокол EMV 3DS 2.0 за счёт десятикратного увеличения объёмов данных о покупателях помогает эмитентам эффективнее оценивать риски при верификации держателей платёжных карт, следовательно, необходимость запрашивать дополнительные данные о клиенте возникает только при серьёзных подозрениях в недобросовестности.
Как ранее сообщал NEWS.ru, MasterCard дала возможность россиянам снять деньги с карты при оплате заказа в ресторанах, кафе и отелях. Одновременно с этим Visa работает над внедрением услуги получения наличных в аптеках и на АЗС.
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