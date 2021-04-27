Платные подкасты появились в Spotify

https://static.news.ru/photo/7d1bcdae-a76f-11eb-819d-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

Сервис Spotify объявил о ведении системы монетизации подкастов. Американские авторы получили возможность собирать деньги с пользователей.

Сейчас система доступна только 12 производителям контента из Соединённых Штатов. Компания планирует расширить этот список, отобрав дополнительных авторов из списка ожидания. Платные выпуски будут распространяться непосредственно через Spotify, а также через частный RSS-канал, говорится в блоге стриминга.

При этом канал сможет сделать платными все свои выпуски. Сервис не будет брать с авторов комиссию до 2023 года, однако затем компания начнёт забирать 5% от доходов производителей контента.

Первые пять платных шоу появятся 4 мая у National Public Radio, с которым Spotify заключил договор. Цена за подписку будет составлять от $2,99 (около 270 рублей) до $7,99 (около 600 рублей).

В России сервис подкастов Spotify до сих пор недоступен.

Накануне о подготовке такого решения сообщали СМИ со ссылкой на анонимные источники. В публикации говорилось, что сервис собирается обходить систему встроенных покупок от Apple, при использовании которой разработчик отдаёт владельцу платформы iOS 30% от дохода. Для этого пользователей будут перенаправлять на веб-сайт для оплаты вне приложения.

Apple объявила о введении платы за подписку на подкасты 20 апреля. В Купертино собираются брать $19,99 (1,5 тысячи рублей) в год с производителей контента, а также комиссию в размере 30% от доходов.

Spotify запустился в России в июне 2020 года.