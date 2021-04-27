Платные подкасты появились в Spotify

Сервис Spotify объявил о ведении системы монетизации подкастов. Американские авторы получили возможность собирать деньги с пользователей.
Сейчас система доступна только 12 производителям контента из Соединённых Штатов. Компания планирует расширить этот список, отобрав дополнительных авторов из списка ожидания. Платные выпуски будут распространяться непосредственно через Spotify, а также через частный RSS-канал,
При этом канал сможет сделать платными все свои выпуски. Сервис не будет брать с авторов комиссию до 2023 года, однако затем компания начнёт забирать 5% от доходов производителей контента.
Первые пять платных шоу появятся 4 мая у National Public Radio, с которым Spotify заключил договор. Цена за подписку будет составлять от $2,99 (около 270 рублей) до $7,99 (около 600 рублей).
В России сервис подкастов Spotify до сих пор недоступен.
Накануне о подготовке такого решения сообщали СМИ со ссылкой на анонимные источники. В публикации говорилось, что сервис собирается обходить систему встроенных покупок от Apple, при использовании которой разработчик отдаёт владельцу платформы iOS 30% от дохода. Для этого пользователей будут перенаправлять на веб-сайт для оплаты вне приложения.
Apple объявила о введении платы за подписку на подкасты 20 апреля. В Купертино собираются брать $19,99 (1,5 тысячи рублей) в год с производителей контента, а также комиссию в размере 30% от доходов.
Spotify запустился в России в июне 2020 года.