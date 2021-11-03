Дуров: в Telegram появится платная функция по отключению рекламы

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал введение платной подписки по отключению официальной рекламы в каналах. Об этой функции попросили пользователи мессенджера. Она станет доступной уже в ноябре.

Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, его цель — сделать мессенджер безубыточным, не нарушая интересов пользователей и авторов контента.

Днем ранее стало известно, что в мессенджере началось тестирование рекламных сообщений. Тестовый блок появился во всех каналах с числом подписчиков больше тысячи. Анонс этого нововведения Дуров сделал еще в конце октября.

5 октября после всемирного сбоя в работе сервисов Facebook аудитория Telegram приросла более чем на 70 млн новых пользователей. Дуров поприветствовал новых юзеров и призвал других помочь «обустроиться» новичкам и убедиться, что те поняли, почему этот мессенджер «на несколько световых лет опережает конкурентов». Он пообещал, что платформа не подведёт своих пользователей, когда это сделают другие.