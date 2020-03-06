https://static.news.ru/photo/e572dc6c-5fd6-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Влияние коронавируса нейтрально скажется на развитии IT-отрасли России. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, в IT-отрасли ожидается рост капитализации и востребованности в области корпоративной связи, дистанционного образования и медицины. Это приведёт к росту акций компаний и положительному долгосрочному эффекту. Он подчеркнул, что эти положительные факторы компенсируют негативные.

Он считает, что коронавирус скажется на выручке IT-компаний за 2020 год, но не дал оценку тому, насколько эпидемия повлияет на отрасль, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что компании Google и Apple стали удалять на своих платформах приложения на тему коронавируса. В Apple планируют оставить лишь те программы, которые выпустили государственные компании, в Google заявили, что намерены бороться с программами, которые «извлекают выгоду из стихийного бедствия». К такому программному обеспечению относятся игры и мошеннические приложения.