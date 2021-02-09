Первый в РФ автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания

https://static.news.ru/photo/5ebb1eea-6b70-11eb-a78a-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Концерн «Алмаз-Антей» и связанные с ним предприятия завершили испытания улучшенного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18». Аппарат способен полностью в автоматическом режиме искать, сбивать или таранить дроны противника. Его масса — около шести килограммов. Размер — 60 на 60 сантиметров.

Разработка представляет собой скоростной и манёвренный квадрокоптер. В воздухе он может находиться до 30 минут. В настоящее время, например в Сирии, самодельные БПЛА представляют серьёзную угрозу. Террористы прикрепляют к ним взрывчатку и используют их в качестве «камикадзе». Они требуют особых средств перехвата, пишет РИА Новости.

Лётные испытания модернизированной версии «Волка-18», включавшие реальное поражение дронов-мишений, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, «Волк» снабдили новой оптикой и локационной системой, обеспечивающей большую дальность обнаружения воздушных целей, а также модернизированный блок управления, позволяющий применять дрон в полностью автоматическом режиме. В боевых условиях аппарат самостоятельно сможет уничтожать вражеские объекты сразу после команды оператора.

Накануне боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе военных учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму. Цели и их характеристики были сымитированы электронным способом. Военнослужащие уложились в норматив и успешно выполнили поставленную задачу.

Как писал NEWS.ru, военнослужащие недавно организованного подразделения морской военной полиции Черноморского флота РФ провели первые учения по отражению нападения условного противника. Легенда прошедших в Крыму учений включала нападение условных диверсантов с моря на десантный корабль в одной из бухт Севастополя. Военнослужащие морской военной полиции выполнили блокирование условных диверсантов в морской акватории и их захват с использованием быстроходных лодок и стрелкового оружия, поступившего на вооружение нового подразделения.