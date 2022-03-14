Перенести фото из Instagram теперь можно с помощью приложения VK"ВКонтакте" запустила приложение для переноса в соцсеть фото и видео из Instagram
Сервис "Вконтакте" объявил о запуске приложения, с помощью которого можно перенести в соцсеть фото и видеоматериалы из Instagram, который заблокировали на территории РФ, приводит РИА Новости сообщение представителей компании. В частности, нужно будет только указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.
ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов, - говорится в сообщении.
Представители сервиса
Как утверждают разработчики, скачиваться будут только те данные, которые находятся в открытом доступе.
Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.