Перенести фото из Instagram теперь можно с помощью приложения VK

Сервис "Вконтакте" объявил о запуске приложения, с помощью которого можно перенести в соцсеть фото и видеоматериалы из Instagram, который заблокировали на территории РФ, приводит РИА Новости сообщение представителей компании. В частности, нужно будет только указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.

ВКонтакте" запустила специальное приложение Instagram Manager, которое позволяет перенести в социальную сеть все фотографии и видео из Instagram в несколько кликов, - говорится в сообщении.

Представители сервиса уточнили, что после ввода имени пользователя, фото и видео попадут в закрытый альбом "Instagram". При этом, можно будет изменить приватность в любой момент. Кроме того, в приложении доступна инструкция, как скачать из Instagram архив, с помощью которого можно добавить в "ВК" видео, а также короткие истории Reels.

Как утверждают разработчики, скачиваться будут только те данные, которые находятся в открытом доступе.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.