https://static.news.ru/photo/ebe725e8-dee5-11e9-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Гражданские самолёты Сухого» прокомментировала перегрузки шасси самолётов SSJ 100, зафиксированные при взлётах и посадках в аэропорту Нового Уренгоя. По словам конструкторов, показатели не превышают допустимых.

Эксперты отметили, что проблема может быть связана с наездом на неровность ВПП. В аэропорту Нового Уренгоя, в свою очередь, проверили полосу и установили её соответствие регламентам и отсутствие существенных дефектов, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолёта в аэропорту Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа. Перевозчик зафиксировал несколько случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлётах и посадках.