Павел Дуров удалился из Facebook

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в социальной сети Facebook. Он никак не прокомментировал своё решение.
При попытке открыть профиль предпринимателя в соцсети
В 2020 году Дуров заявлял, что Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем с его именем. По его словам, модераторы соцсетей пропускали такие объявления и те получили официальный статус, что вводило пользователей в заблуждение.
Ранее Дуров раскритиковал iPhone и компанию Apple. Он назвал владельцев «яблочных» смартфонов цифровыми рабами корпорации из Купертино.
Предприниматель уверен, что Apple продаёт устаревшие девайсы слишком дорого. Так, частота обновления экрана в 60 герц не может конкурировать с 120 герцами в смартфонах других производителей.