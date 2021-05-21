Павел Дуров удалился из Facebook

https://static.news.ru/photo/284d0700-ba4f-11eb-aa95-96000091f725_660.jpg Павел Дуров Фото: vk.com/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свою страницу в социальной сети Facebook. Он никак не прокомментировал своё решение.

При попытке открыть профиль предпринимателя в соцсети появляется сообщение «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему». Однако страница бизнесмена в сервисе Instagram, который также принадлежит компании Facebook, всё ещё доступна .

В 2020 году Дуров заявлял, что Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем с его именем. По его словам, модераторы соцсетей пропускали такие объявления и те получили официальный статус, что вводило пользователей в заблуждение.

Ранее Дуров раскритиковал iPhone и компанию Apple. Он назвал владельцев «яблочных» смартфонов цифровыми рабами корпорации из Купертино.

Предприниматель уверен, что Apple продаёт устаревшие девайсы слишком дорого. Так, частота обновления экрана в 60 герц не может конкурировать с 120 герцами в смартфонах других производителей.