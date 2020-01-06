https://static.news.ru/photo/bf7706ba-3163-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: panasonic.com

Японская компания Panasonic представила первые VR-очки с поддержкой изображения повышенной чёткости. Это первая в мире разработка с технологией High Dynamic Range (HDR).

Для этих очков компания изобрела специальные OLED-дисплеи. Они позволяют транслировать «ровную» картинку без «эффекта решётки». В этих очках используются технологии, схожие с цифровыми фотокамерами LUMIX.

Также разработчики уделили внимание и дизайну модели. Он несколько отличается от классических VR-очков. Оправа имеет лёгкое и компактное исполнение. Дизайн напоминает «очки-гогглы», пишет Life.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области коровам для снижения тревожности надели VR-очки. Учёным удалось повысить общий эмоциональный настрой у животных.