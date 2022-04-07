Ozon раскроет рекомендательные алгоритмы по требованию Госдумы

Ozon первым согласился раскрыть работу рекомендательных алгоритмов по требованию Госдумы, сообщает «Парламентская газета». Законопроект о контроле алгоритмов внесут в Госдуму в этом году. Это делается в связи с тем, что иногда сервисы становятся элементами цензуры или информационных войн, заявил зампред думского Комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

Несмотря на то что маркетплейсы не подпадают под готовящееся регулирование, это важный проактивный шаг. Специалисты публично расскажут и продемонстрируют, как работают рекомендательные алгоритмы, что они в отличие от зарубежных сервисов открыты и не занимаются цензурой, — сказал он.

По законопроекту интернет-ресурсы будут обязаны сообщать пользователю об обработке его данных рекомендательной системой и дать ему возможность отказаться от этого. Владельцы ресурсов будут обязаны пресекать воздействие на рекомендательные системы. И также их работу станет контролировать Роскомнадзор.

Ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер заявлял, что инициатива властей взять под контроль работу рекомендательных алгоритмов социальных сетей позволит пользователям разрушать «информационный пузырь». Он отметил, что появление возможности отключать рекомендации будет очень важным шагом.