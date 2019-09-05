https://static.news.ru/photo/78d76db8-d06e-11e9-9c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Команда Telegram выпустила новое обновление для мессенджера. Теперь пользователи могут отложить отправку сообщений на удобное время.

Для этого нужно нажать кнопку отправки правой кнопкой мыши и выбрать «Отправить позже». После этого юзеры смогут выбрать необходимую дату. В момент отправки Telegram пришлёт соответствующее оповещение. Кроме того, разработчики разрешили отправить напоминание самому себе в чате «Избранное».

Авторы также добавили новые цвета для оформления приложения и новые настройки приватности. Как и обещала команда ранее, пользователи получили возможность ограничить круг лиц, которые смогут их найти в Telegram, когда добавляют к себе в контакты номер телефона.

Ранее News.ru рассказал, что уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает важным продолжение работы мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

Омбудсмен напомнила, что о его закрытии могла идти речь при отказе руководства делиться информацией с правоохранительными органами, если это было связано с преступлением или могло бы повлиять на безопасность государства и общества.