Основатель «Лаборатории Касперского» объяснил нежелание уезжать на Запад

https://static.news.ru/photo/68fed4c6-3774-11eb-b091-fa163e074e61_660.jpg Евгений Касперский Фото: flickr.com/Kaspersky Lab/Global Look Press

Основатель компании — разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что сервис не намерен переезжать из России. По его словам, на родине существуют «райские» налоги на IT-сферу, которые в 2021 году обещают снизить до 3%.

Об этом Касперский рассказал в интервью газете Financial Times.

Честно говоря, мне вполне комфортно, чтобы мы оставались московской компанией <...>. Потому что правительство на нас никак не влияет, — отметил глава «Лаборатории».

Касперский уверен, что ограничения, наложенные США и Великобританией на использование продуктов компании, на самом деле обусловлены геополитическими спорами. Сейчас, по словам Касперского, отношения Москвы с Западом оказались такими сложными, что их можно было бы «заморозить».

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа DDoS-атак на государственные и образовательные учреждения. По данным компании, в мире во втором квартале 2020 года число DDoS-атак увеличилось в три раза. Пики активности киберпреступников были зафиксированы 1 и 9 апреля (287 и 298 атак).