https://static.news.ru/photo/f878cbd0-726b-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Пользователи Windows 10 начали жаловаться на перебои в работе Интернета. Компания Microsoft подтвердила наличие проблемы, заявив, что она кроется в обновлении KB4535996.

Баг проявляется на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet. Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.

Ошибка коснулась версий Windows 10 и Windows Server с 1709 и по 1909 включительно.

В середине марта NEWS.ru писал, что пользователи сообщали о «синем экране смерти» после обновления Windows 10. Это происходило после установки патча KB4540673. Подобная неисправность возникала у некоторых пользователей после каждой перезагрузки.