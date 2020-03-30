Пользователи Windows 10 начали жаловаться на перебои в работе Интернета. Компания Microsoft подтвердила наличие проблемы, заявив, что она кроется в обновлении KB4535996.
Баг проявляется на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet. Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
Ошибка
В середине марта NEWS.ru писал, что пользователи сообщали о «синем экране смерти» после обновления Windows 10. Это происходило после установки патча KB4540673. Подобная неисправность возникала у некоторых пользователей после каждой перезагрузки.
Добавьте наши новости в избранные источники