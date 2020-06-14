Организаторы Computex отложили выставку на 2021 год

Организаторы выставки компьютерных технологий Computex объявили о переносе мероприятия на 2021 год. Причиной отмены ивента стала пандемия COVID-19.
Ранее организаторы уже переносили выставку на сентябрь, надеясь, что они всё-таки смогут её провести. Теперь вместо физической части пользователей ждёт онлайн-ивент Computex Online 2D Exhibition: на платформе
Computex 2021 пройдёт с 1 по 5 июня 2021 года.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony провела презентацию игр для новой консоли PlayStation 5. На мероприятии компания также впервые показала дизайн устройства.
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