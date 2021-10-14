Опубликовано видео испытаний робота-охранника на космодроме Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале опубликовал видео испытаний на космодроме Восточный робота-охранника «Маркер». На кадрах видно, как устройство движется в автономном режиме, патрулируя территорию.

«Маркера» создали разработчики робота-космонавта «Фёдора». Машина может работать как на радиоуправлении, так и в автономном режиме.

Робот «Маркер» заступил на боевое дежурство. Космодром Восточный, — говорится в сообщении Рогозина.

Как ожидается, робот будет осуществлять автономное патрулирование выделенных маршрутов на объектах наземной космической инфраструктуры, а также выявлять, идентифицировать и перехватывать нарушителей. Кроме того, в задачи «Маркера» войдут противодействие террористическим актам и борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Ранее в Роскосмосе отметили, что на основе «Маркера» разработано пять платформ: две на колёсном шасси и три гусеничные. Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы, сообщили в госкорпорации.