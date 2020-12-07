Опубликован список обязательных к установке приложений на устройства в РФ

https://static.news.ru/photo/9486c084-392e-11eb-ae32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития РФ опубликовало перечень отечественных приложений, рекомендованных для обязательной предустановки на новые гаджеты.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. В нём говорится, что на регистрацию приложений российских разработчиков получено около 100 заявок.

В список вошли приложения для новостей, сервисы Mail.ru, «Госуслуги», платёжная система «Мир», антивирусное ПО «Лаборатории Касперского» и т. д. Все приложения отбирались на основании наибольшего количества уникальных пользователей. Теперь перечень должно утвердить российское правительство, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что скрыть в телефоне от посторонних глаз папку с приватными данными достаточно легко. По её словам, в смартфонах на ОС Android для этого можно воспользоваться диспетчером файлов (File Manager).