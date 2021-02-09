Определить коронавирус можно будет с помощью смартфона

Протестировать себя на наличие коронавирусной инфекции сможет любой, у кого есть смартфон. Технологию разработали учёные Университета Лилля.
Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъём мобильного телефона,
Принцип основан на выявлении спайк-протеинов, которыми окружён коронавирус. Именно на них и реагирует датчик, так как их появление меняет силу сигнала на его электродах.
Для получения результата достаточно десяти минут. При этом, как заявлено, устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Результат теста отображается на экране смартфона вместе с графиком и цифровыми показателями.
Разработчики полагают, что тест будет легко запустить в производство. Сейчас они ищут спонсоров для финансирования этой части проекта и промышленных партнёров для выпуска устройств. Тест уже прошёл полные клинические испытания.
Ранее, как писал NEWS.ru, биолог Анча Баранова назвала противопоказания перед вакцинацией от коронавируса.