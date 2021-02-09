Определить коронавирус можно будет с помощью смартфона

https://static.news.ru/photo/42b4ff10-6ab0-11eb-855e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Протестировать себя на наличие коронавирусной инфекции сможет любой, у кого есть смартфон. Технологию разработали учёные Университета Лилля.

Устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъём мобильного телефона, передаёт ТАСС со ссылкой на французские СМИ. В девайс необходимо вставить одноразовую тестовую полоску с несколькими каплями жидкости, полученной методом взятия мазка из носа. Пока что сложность в том, что правильно сделать это могут преимущественно медработники. Тем не менее, по словам разработчиков, они близки к завершению усовершенствованного прибора, который проводит более лёгкий тест на основе слюны.

Принцип основан на выявлении спайк-протеинов, которыми окружён коронавирус. Именно на них и реагирует датчик, так как их появление меняет силу сигнала на его электродах.

Для получения результата достаточно десяти минут. При этом, как заявлено, устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Результат теста отображается на экране смартфона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Разработчики полагают, что тест будет легко запустить в производство. Сейчас они ищут спонсоров для финансирования этой части проекта и промышленных партнёров для выпуска устройств. Тест уже прошёл полные клинические испытания.

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