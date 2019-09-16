https://static.news.ru/photo/799d67fe-d8b4-11e9-b6b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оператор фискальных данных (ОФД) «Дримкас» опровергает утечку данных клиентов. За время работы компании утечки информации не зафиксировано и обращений от клиентов не поступало.

Как отметил руководитель отдела маркетинга оператора Эдуард Сайфуллин, конфиденциальность фискальных данных не нарушена, поскольку они передаются по отдельному независимому каналу.

Информация, что сервер «Дримкас» стал общедоступным 9 сентября и оставался таким в течение трёх дней, не соответствует действительности, уверяют в компании. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД, так как они изолированы друг от друга и относятся к разным каналам передачи информации.

Компания в данный момент проводит дополнительный аудит с привлечением внешних специализированных компаний и модернизирует систему безопасности. Оператор пообещал поделиться результатами по окончании работ.

Ранее News.ru сообщил, что около 14 млн записей о юридических и физических лицах оказались в открытом доступе. Данные включают информацию о покупках и уплаченных налогах, включая ИНН, адреса, названия компаний, электронную почту и телефоны представителей. Компания по кибербезопасности DeviceLock связала утечку с сервером оператора фискальных данных (ОФД) «Дримкас».