Опасность умных гаджетов объяснили в Роскачестве

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Умные устройства и ПК в целях защиты информации не следует подключать к одной сети Wi-Fi. По мнению специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, не рекомендуется также подключаться к незащищённым общедоступным сетям Wi-Fi.

Защитить сеть Wi-Fi, по мнению экспертов, можно используя маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть») или защитное приложение с такими же функциями.

Для защиты умного дома необходимо установить на компьютер и телефон антивирус, сообщает ТАСС. Помогут в обеспечении безопасности надёжные пароли и двухфакторная аутентификация (2FA).

Многие умные устройства поставляются с паролями по умолчанию, что упрощает их взлом, так как все заводские коды слиты в сеть. Обязательно настройте их вручную, — отмечают эксперты.

Специалисты также считают, что следует следить за запросами приложений на доступ к личной информации и постоянно обновлять программные приложения всех устройств.

Самым популярным компонентом умного дома считается умная колонка. Рекомендуется отключать её при обсуждении конфиденциальных тем. Кроме того, к ней нельзя привязывать свой основной аккаунт, который связан с платёжными средствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Mail.ru Group запустил продажи умной колонки «Капсула». Устройство с голосовым ассистентом Марусей появилась ограниченным тиражом 22 апреля. По словам разработчиков, «Капсула» станет первой умной колонкой на российском рынке, благодаря которой можно совершать звонки — функция доступна всем пользователям «ВКонтакте». Девайс также может воспроизводить музыку из соцсети и рекомендовать композиции благодаря нейросети, обученной на огромном массиве данных о прослушиваниях.