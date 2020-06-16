Опасность умных гаджетов объяснили в Роскачестве

Умные устройства и ПК в целях защиты информации не следует подключать к одной сети Wi-Fi. По мнению специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, не рекомендуется также подключаться к незащищённым общедоступным сетям Wi-Fi.
Защитить сеть Wi-Fi, по мнению экспертов, можно используя маршрутизатор VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть») или защитное приложение с такими же функциями.
Для защиты умного дома необходимо установить на компьютер и телефон антивирус,
Многие умные устройства поставляются с паролями по умолчанию, что упрощает их взлом, так как все заводские коды слиты в сеть. Обязательно настройте их вручную, — отмечают эксперты.
Специалисты также считают, что следует следить за запросами приложений на доступ к личной информации и постоянно обновлять программные приложения всех устройств.
Самым популярным компонентом умного дома считается умная колонка. Рекомендуется отключать её при обсуждении конфиденциальных тем. Кроме того, к ней нельзя привязывать свой основной аккаунт, который связан с платёжными средствами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Mail.ru Group запустил продажи умной колонки «Капсула». Устройство с голосовым ассистентом Марусей появилась ограниченным тиражом 22 апреля. По словам разработчиков, «Капсула» станет первой умной колонкой на российском рынке, благодаря которой можно совершать звонки — функция доступна всем пользователям «ВКонтакте». Девайс также может воспроизводить музыку из соцсети и рекомендовать композиции благодаря нейросети, обученной на огромном массиве данных о прослушиваниях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен