Онлайн-сервисы пожаловались в ФАС на «Яндекс»

https://static.news.ru/photo/853f32ca-d89c-11ea-8299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на документ, основная претензия заключается в виджетах поисковой системы «Яндекс», которые чаще других результатов поиска показываются в выдаче и позволяют искать билеты и объявления без перехода на прямую ссылку.

Заявители отмечают, что в такие виджеты попадают только сервисы «Яндекса», что привлекает внимание пользователей и ведёт к потере трафика у конкурентов.

Как сказали в пресс-службе «Яндекса», виджеты являются международным отраслевым стандартом и не имеют никаких преимуществ перед остальными результатами поиска. Также в компании выразили мнение, что некоторые сервисы не могут начать работать с виджетами из-за того, что «новые решения требуют от них технических доработок».

Как ранее писал NEWS.ru, российская транснациональная компания «Яндекс» задумалась о создании своей кредитной организации и уже подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать собственную торговую марку «ЯБанк».