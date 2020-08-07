Онлайн-сервисы пожаловались в ФАС на «Яндекс»

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением.
Как
Заявители отмечают, что в такие виджеты попадают только сервисы «Яндекса», что привлекает внимание пользователей и ведёт к потере трафика у конкурентов.
Как сказали в пресс-службе «Яндекса», виджеты являются международным отраслевым стандартом и не имеют никаких преимуществ перед остальными результатами поиска. Также в компании выразили мнение, что некоторые сервисы не могут начать работать с виджетами из-за того, что «новые решения требуют от них технических доработок».
Как ранее писал NEWS.ru, российская транснациональная компания «Яндекс» задумалась о создании своей кредитной организации и уже подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать собственную торговую марку «ЯБанк».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен