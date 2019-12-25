https://static.news.ru/photo/04e72a56-27bc-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Консорциум компаний РФ запустил бесплатный онлайн-сервис для обучения россиян цифровой грамотности. Пользователи узнают о возможностях и угрозах цифровой среды, научатся соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные.

По словам директора по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского, в 2020 году обучение по таким программам пройдут 2 млн человек, а до конца 2024 года число пользователей достигнет 10 млн. Сейчас на портале размещены обучающие видео и статьи для развития базовых цифровых навыков у новичков и продвинутых пользователей. Со следующего года участники консорциума начнут добавлять онлайн-уроки, тесты и вспомогательные сервисы, сообщает РИА Новости.

Оператором проекта выступит «Университет 20.35», а остальные компании-участницы получат статус технологического, финансового, информационного, методологического или контентного партнёра. Разработкой IT-решений, предоставлением онлайн-контента, а также экспертизой его качества займутся, помимо прочих, «МегаФон», «Ростелеком», РЖД, РОЦИТ, «Почта России» и аналитический центр НАФИ.

Ранее NEWS.ru рассказал, что вице-премьер Максим Акимов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал число пользователей Рунета. Его аудиторию составили 96 млн юзеров.

По словам Акимова, проникновение мобильной связи в стране превышает 90% — по количеству пользователей смартфонов Россия занимает пятое место в мире. Мобильная аудитория составляет 85 млн. Чаще всего россияне выходят в Интернет посредством смартфонов.