Онлайн-карту парков и улиц с бесплатным Wi-Fi запустили в Москве

https://static.news.ru/photo/1686d2a4-b450-11ea-b65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесплатный Wi-Fi доступен жителям Москвы в 43 парках и более чем в трёх тысячах точек на улицах города, переулках и скверах. Все территории, на которых есть возможность подключиться к беспроводному Интернету, указаны на специальной интерактивной карте.

Её запустили 22 июня на портале mos.ru. Найти карту можно в разделе «Карты», во вкладке «Городской Wi-Fi». Всего она охватывает свыше 4,2 тысячи точек доступа к бесплатной Сети, сообщает М24.RU.

Такое покрытие позволит москвичам почти везде быть на связи, экономя мобильный интернет-трафик.

По мере развития городской Сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа, — пояснил руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, с какими опасностями может столкнуться пользователь, когда подключается к Сети через Wi-Fi. По его словам, на роутер, который распределяет Wi-Fi, можно закачать зловредные программы или приложения, которые будут сканировать весь контент, проходящий через него. Таким образом доступ к различным файлам получат хакеры.