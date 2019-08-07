https://static.news.ru/photo/bbf393a8-b91a-11e9-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России, чтобы подать её вновь. Выделенные частоты нужны, чтобы создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в Интернет по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Для соответствия новым требованиям и с одобрения российских государственных органов ООО «УанВэб» отозвало свою заявку, чтобы её можно было дополнить новой информацией, пересмотреть и представить ещё раз, — говорится в сообщении компании.

Первую заявку компания подала в июле 2017-го, но «с тех пор были введены новые требования к получению этих прав, касающиеся национальной безопасности». Против выделения радиочастот тогда выступали ФСБ и Роскомнадзор.

Ранее News.ru писал, что появилось видео полёта вереницы спутников Илона Маска над Москвой. На кадрах видно, как цепочка из 60 мерцающих звёзд перемещается по ночному небу. По мнению пользователей, они напоминают кортеж Санта-Клауса. Эти спутники призваны обеспечить доступ в Интернет в самых труднодоступных уголках Земли.