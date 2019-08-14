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Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис, позволяющий находить и добавлять друзей по фотографиям.

Функция позволяет сократить процесс добавления в друзья до одного действия. Для того чтобы найти нового друга, пользователю достаточно сфотографировать его на камеру смартфона. Соцсеть сама с помощью технологии по распознаванию лиц на базе нейросетей и компьютерного зрения находит человека и отправляет ему приглашение в друзья. Точность распознавания почти стопроцентная, даже если на странице пользователя присутствуют только старые фото.

Имя нового друга и его профиль в «Одноклассниках» можно будет увидеть только после того, как он примет предложение стать друзьями. Таким образом соцсеть защищает приватность пользователей, сообщает сайт tjournal.ru .

Ранее News.ru писал, что соцсеть «ВКонтакте» тестирует новую функцию — отключение лайков в ленте новостей. Нововведение связано с изменением восприятия пользователями лайков — из средства коммуникации между авторами и читателями контента они превратились в мерило его качества.