«Одноклассники» зафиксировали рекордный приток пользователей и расширили возможности для новых участников, сообщает пресс-служба соцсети. Для этого регистрация и авторизация сделаны максимально удобными — теперь можно зайти в аккаунт через Яндекс ID, а всего доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.

С начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%. Также они активно восстанавливают старые аккаунты — на 36% больше по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, пользователи стали активнее вести свои страницы.

Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

«Одноклассники» запустили удобную возможность поделиться ссылкой на свой профиль, это можно сделать в один клик. Возможность поделиться профилем работает на всех платформах: в мобильной и десктопной версиях, а также в приложениях на iOS и Android.

Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

В планах соцсети — добавить возможность быстрого входа в соцсеть с компьютера с помощью QR-кода. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.

Ранее в Роскомнадзоре выразили надежду, что российские пользователи смогут быстро освоить «Одноклассники» и VK в связи с блокировкой Instagram. Она же, исходя из позиции ведомства, нужна для обеспечения психологического здоровья граждан России.