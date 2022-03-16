«Одноклассники» усилили поддержку лидеров мнений в соцсети, сообщает их пресс-служба. Была добавлена оперативная верификация профилей и групп, возможность получить консультации по ведению страницы и поддержка как для новых аккаунтов, так и для активных создателей контента.

Также в «Одноклассниках» увеличилась активность блогеров и количество популярных лидеров мнений. С начала марта к соцсети присоединились более 50 знаменитостей и инфлюенсеров. За последнюю неделю социальная сеть увеличила охват системы продвижения известных личностей в 2,5 раза.

Пресс-служба ОК

Среди новых инфлюенсеров в соцсети создали страницы Александр Незлобин, Анатолий Цой, Алексей Ягудин, Ольга Кузьмина, Кирилл Сарычев. Продолжают публиковать контент и те, кто уже был активен: Илья Варламов, Ольга Бузова, Нюша, Юлия Высоцкая, Сергей Безруков и другие.

Ранее «Одноклассники» зафиксировали рекордный приток пользователей и расширили возможности для новых участников. Для этого регистрация и авторизация сделаны максимально удобными — теперь можно зайти в аккаунт через «Яндекс ID», а всего доступно шесть вариантов авторизации через аккаунты во внешних сервисах.