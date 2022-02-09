«Одноклассники» стали защищать пользователей от фотографий 18+ в переписке

Социальная сеть «Одноклассники» начала скрывать изображения 18+ в сообщениях от незнакомцев, сообщает пресс-служба соцсети. Теперь все такие фотографии будут автоматически размыты, их определит нейросеть. Пользователи сами смогут решить, открывать ли контент.

Размытие изображений работает в приложении на Android и в десктопной версии, а в ближайшее время появится и на iOS.

Также при получении нежелательного сообщения можно сразу заблокировать незнакомца, а те, кого часто блокируют, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в «Одноклассниках». Общаться с друзьями им это не помешает.

Сталкивающиеся с нежелательными сообщениями от незнакомцев пользователи смогут получить максимум информации о том, как сделать общение приятным и избежать нежелательных последствий. Страница Центра безопасности сообщений доступна через официальные сервисные уведомления.

Ранее стало известно, что пользователи «Одноклассников» могут наблюдать за Олимпийскими зимними играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей. Туда будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресс», РБК, ТАСС, РИА Новости, «Известия» и многих других.