«Одноклассники» поддержат оставшихся дома пользователей

Социальная сеть «Одноклассники» анонсировала специальный каталог игр и видеораздел «Лучше дома» для пользователей, которые останутся дома на время нерабочих дней. Также будет доступен поиск вакансий на сервисе «VK Работа». Об этом сообщила пресс-служба «Одноклассников».

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4 ноября в 12:00 начнётся серия трансляций о культуре, приуроченных ко всероссийской акции «Ночь искусств». 17 ноября в 14:00 в прямом эфире выступит начальник отдела цифровизации массового подбора сервиса «VK Работа» Андрей Облов. Он расскажет о трендах и проинструктирует, как создать резюме и откликнуться на вакансии в сервисе.

Помимо этого, в «Одноклассниках» продолжает работать информационный центр COVID-19, в котором собрана информация о болезни и рекомендации Единого консультационного центра Роспотребнадзора.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» обновила интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Теперь на главной странице меньше элементов и появился быстрый доступ к созданию контента через единую кнопку.