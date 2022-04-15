«Одноклассники» открыли доступ к сервису «Моменты»

«Одноклассники» открыли доступ к сервису исчезающих фото и видео «Моменты» для всех групп. Авторы, медиа и представители бизнеса смогут увеличить вовлечённость подписчиков, расширить охват и дополнительно продвинуть товары, сообщает пресс-служба соцсети. Сейчас моменты просматривают более 28 млн человек в месяц.

Мы активно развиваем инструменты для авторов и форматы публикаций вертикального контента — в первые дни тестового запуска групповые моменты получили свыше 2,7 млн просмотров и более 95 тысяч реакций в день. В 2021 году ежемесячная активная аудитория сервиса «Моменты» достигла 28 млн пользователей и составляет более половины аудитории всей социальной сети в России. Ежемесячное количество просмотров моментов достигло более 430 млн, а реакций на них — более 40 млн, — рассказал директор по проектам «Одноклассников» Владимир Кочетков.

Группам теперь доступны все форматы вовлечения в «Моментах». Авторы и бизнес смогут привлекать внимание к своему контенту с помощью рамок и масок, стикеров, в том числе загруженных через специального бота. Кроме того, группы смогут задавать вопросы подписчикам с помощью специального стикера «вопрос-ответ» и публиковать их ответы в новых моментах.

Ранее «Одноклассники» вошли в список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов от Минцифры РФ. В пресс-службе министерства заявили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.