«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустят сервис мониторинга фейков

«Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Подозрительные публикации будут сопровождаться специальной меткой. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Так, на сегодняшний день в Сети очень много разного контента, который можно назвать ложным или непроверенным. Особенно явно проблема обострилась с приходом пандемии. Например, очень часто всплывала информация о том, что коронавирус можно вылечить чесноком и настойкой имбиря или что вирус распространяют вышки 5G. «Одноклассники» и «ВКонтакте», исходя из многочисленных жалоб пользователей, решили искоренить эту проблему, чтобы пользователи могли ориентироваться только в безопасном и проверенном контенте.

При просмотре новости или иного другого материала, пользователей будут предупреждать, что к полученной информации в публикации стоит отнестись с осторожностью. Метка будет стоять только в том случае, если информация действительно оказалась ложной и получила опровержение в СМИ или от ведущих компетентных организаций. А вот чьи-то мнения, оценочные суждения, шутки и пародии при проверке контента учитываться не будут.

Окончательное решение по внедрению данного сервиса будет зависеть от результатов тестов и сообщений самих пользователей.